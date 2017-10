VIDEO - Guarda gli highlights del match tra Nadal e Khachanov

No, questa volta Rafa Nadal non ha dovuto patire le pene dell'inferno come nel match inaugurale contro Lucas Pouille, ma lo spettacolo nel match contro l'alfiere della Next Gen Karen Khachanov non è mancato affatto a Pechino. Nadal come di consueto esprime tutto il suo tennis dominante rivelandosi padrone del campo, ma i guizzi del tennista russo classe 1996 non mancano: vedi quella stratosferica volée a fil di rete che ha lasciato di stucco il numero del mondo.