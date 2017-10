VIDEO - Passante, palla corta e pallonetto: il meglio di Rafa Nadal nella vittoria contro Isner

Il repertorio di Rafa, un concentrato di esplosività e classe in pochi colpi. Nadal batte l’americano Isner nei quarti dell’ATP 500 di Pechino e sfodera un passante, una palla corta, un dritto incrociato in recupero e un pallonetto. In mezzo c’è spazio anche per una prodezza di Long John, costretto comunque a inchinarsi al numero 1 del mondo che in semifinale se la vedrà con Grigor Dimitrov.

