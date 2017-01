ATP Doha: Giannessi accede al tabellone principale

Alessandro Giannessi si è qualificato al tabellone principale del 'Qatar ExxonMobil Open', torneo Atp 250 dotato di un montepremi di 1.221.320 dollari in corso sui campi in cemento del Khalifa International Tennis & Squash Complex di Doha, uno dei tre eventi che inaugurano la stagione del circuito maschile. Lo spezzino, numero 128 Atp e quarta testa di serie, al turno decisivo delle qualificazioni ha sconfitto per 6-4 6-2 il bosniaco Mirza Basic, numero 181 Atp.