ATP Eastbourne, Thomas Fabbiano esce sconfitto contro Steve Jonhson

Thomas Fabbiano è stato eliminato dall’americano Steve Jonhson al secondo turno del torneo ATP 250 di Eastbourne (Gran Bretagna). Il tennista italiano ha lottato alla pari contro il più quotato rivale (numero 31 del ranking ATP), rientrando in campo con un altro piglio dopo l'interruzione di ieri per pioggia. La sua grinta però non è bastata: Jonhson ha vinto con il punteggio di 6-3 5-7 6-4 in due ore e 18 minuti complessivi di gioco. Nonostante la sconfitta però, Fabbiano può lasciare Eastbourne soddisfatto, consapevole di aver disputato un bell’incontro con un avversario di livello alto, avendo anche saputo gestire una situazione difficile per via del maltempo che sta falcidiando la cittadina britannica.

Il match era, come detto, iniziato ieri: Johnson si era subito portato avanti 3-0, salvo poi essere ripreso sul 3-3. Nell’ottavo gioco però, un errore di dritto di Fabbiano aveva consentito all’americano di passare nuovamente in vantaggio, stavolta definitivamente. Dopo il 6-3 in favore del giocatore a stelle e strisce, l’azzurro era riuscito a trovare la reazione ma la pioggia aveva fermato tutto: Johnson aveva annullato una palla break e pareggiato il set sul 2-2.

La partita sembrava potersi risolvere facilmente oggi. L’americano è entrato in campo più aggressivo, facendo il break nel settimo gioco: Fabbiano ha servito sotto 3-5 ma qui si è scatenato. Dapprima ha annullato un match point, poi ha pareggiato operando il controbreak, ed infine si è ripetuto poco dopo prendendosi il secondo set per 7-5. La partita è salita dunque di livello ad inizio terzo set, con l’azzurro volenteroso di proseguire sulla scia vincente e l’americano disposto a reagire. Sul 3-3 pari però, l’equilibrio si è spezzato con il break di Johnson. Fabbiano riesce ad arrivare a palla break nel game successivo ma l’avversario è bravo ad annullarla con il servizio, spegnendo le speranze di un’altra rimonta: nel gioco decisivo infatti, il numero 31 del mondo tiene la battuta a 0 e chiude il match.

