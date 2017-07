Djokovic, buona la prima a Eastbourne: il serbo batte Monfils e vince il titolo

Alla fine ha vinto Novak Djokovic. Arrivato a Eastbourne con una wild card, il numero 1 del tabellone e numero 4 del mondo non ha tradito le aspettative.

Dopo un bye al primo turno, poi Pospisil, Young e Medvedev, il serbo ha regolato in finale anche il francese Gael Monfils, seconda forza del seeding e avversario più in generale che il serbo aveva sempre battuto in carriera.

Tredici i successi di Djokovic prima di sabato pomeriggio. Quattordici intorno alle 16:45, quando Nole si è nuovamente imposto col punteggio di 6-3, 6-4 in un’ora e 17 minuti.

Monfils non certamente a suo agio su questa superficie (e non al meglio dopo i guai fisici rimediati con un paio di scivoloni nel match di semifinale con Gasquet); ma al tempo stesso anche la miglior prestazione di Djokovic durante tutta questa settimana. Soprattutto nel primo set, vero spartiacque di questa finale. Una volta conquistata la prima partita, infatti, Djokovic è riuscito a girare anche un avvio di secondo set dove ha concesso parecchie chance a Monfils. Il francese però, come spesso accaduto in carriera – ha perso 20 delle 26 finali giocate! – non è riuscito a cogliere le sue occasioni, lasciando poi il break nel decimo gioco che è valso a Djokovic il successo finale.

Per il serbo è il 68esimo titolo della carriera, ma soltanto il secondo di questo 2017 a fronte di 3 finali giocate: Doha (ATP 250, vinta) e Roma (Masters 1000, persa con A.Zverev) le due precedenti.

Djokovic entra così nella settimana di Wimbledon forte di un po’ più di fiducia ritrovata. Anche se la sensazione, piuttosto evidente per altro, è che per imporsi all’All England Club servirà ben altro Nole. In bocca al lupo.