Fabio Fognini passa ai quarti di finale a Gstaad. vittoria in rimonta contro Gombos

Fabio Fognini accede ai quarti di finale del torneo ATP 250 di Gstaad vincendo in tre set, 1-6 6-4 6-3, contro lo slovacco Norbert Gombos. Un match molto più complicato del previsto, dal momento che il numero 1 azzurro ha dovuto rimontare un set di svantaggio. Alla fine però, è riuscito a far valere la sua maggiore qualità rispetto alla potenza del suo rivale (n.87 ATP). Domani i quarti: non ci sarà il derby azzurro; Fognini, infatti, affronterà il lettone Ernests Gulbis, che nel primo incontro di giornata aveva battuto Paolo Lorenzi.

L’inizio è da dimenticare per Fabio. Dopo pochi minuti Gombos è già sul 4-0 con due break di vantaggio. Lo slovacco riesce anche ad annullare due occasioni con cui l’azzurro poteva rientrare. Troppo falloso il tennista di Arma di Taggia, che a questo punto, con il parziale già compromesso, riesce quanto meno a conservare la battuta per servire per primo nel secondo set, quando finalmente c’è partita. Fognini sembra sbloccarsi quando fa il break nel quarto game, ma nel turno successivo va sotto 0-40 cedendo nuovamente il servizio. Il finale del set è decisivo ai fini dell’intero incontro: l’azzurro prima annulla due palle break, poi tiene la battuta, sale di livello e piazza una serie di vincenti con cui si prende break e set (6-4).

Fabio Fognini, WimbledonGetty Images

Proprio quando Fognini sembra poter volare verso la vittoria, Gombos fa il break all’inizio del terzo set. L’azzurro però, trova la reazione immediata, riprendendosi la battuta e breakkando nuovamente nel game successivo (3-1). Nei due game successivi poi, prima Fabio è bravo ad annullare due palle break, poi Gombos risale da 0-40 evitando la fine anticipata. La chiusura da parte dell’italiano è infatti solo rimandata: il terzo set finisce 6-3 per Fognini, che stacca il pass per i quarti, dove troverà Gulbis che ha eliminato l'altro azzurro Paolo Lorenzi.