Fognini è in finale a Gstaad: domato Bautista Agut, se la vedrà col 170 del mondo Hanfmann

Per la prima volta in carriera Fabio Fognini si qualifica per l'ultimo atto del torneo ATP 250 di Gstaad, in Svizzera. Il tennista azzurro di Arma di Taggia ha liquidato lo spagnolo Bautista Agut (18 del mondo) uscendo alla distanza con perfetto mix di classe, esperienza e maturita e limitando al minimo sindacale le proverbiali "fogninate": dopo aver perso il primo parziale per 5-7, l'azzurro risaliva la china domando il forte e solido avversario, con eloquenti punteggi di 6-2/6-3 nel secondo e terzo set. Il dato più signiifcativo dell'incontro riguarda le palle break: 4/4 convertite dall'italiano, mister 100% per un giorno, 1/8 per lo spagnolo per un misero 8%. Tutto merito dell'autorevolezza di un Fognini estremamente centrato e focalizzato sull'obiettivo.

Ora si staglia all'orizzonte una grande chanche per Fabio Fognini, giunto alla tredicesima finale in carriera nel circuito ATP (finora nel singolare bilancio di 4 vittorie e 8 sconfitte): l'azzurro se la vedrà infatti con il qualificato Yannick Hanfmann, tedesco numero 170 del ranking ATP che in semifinale ha avuto la meglio sul tennista olandese Robin Haase grazie a due tiratissimi tie break. Appuntamento per il pomeriggio di domani domenica 30 luglio: chi succederà a Feliciano Lopez? Sarà uno scontro generazionale imperdibile per gli appassionati.