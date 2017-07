Tennis, Atp Gstaad: Giustino eliminato al primo turno

Lorenzo Giustino è stato eliminato al primo turno del tabellone principale del J. Safra Sarasin - Swiss Open Gstaad, torneo ATP 250 dotato di un montepremi di 482.060 euro in corso sui campi in terra rossa di Gstaad, in Svizzera. Il tennista campano, numero 192 Atp, promosso dalle qualificazioni, ha ceduto per 6-3, 6-2, in appena 56 minuti di gioco, all'uzbeco Denis Istomin, numero 82 del ranking mondiale.

