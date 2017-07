Tennis, Atp Gstaad: Lorenzi lotta ma perde la battaglia con Gulbis

Paolo Lorenzi è stato eliminato al secondo turno del J. Safra Sarasin - Swiss Open Gstaad, torneo ATP 250 dotato di un montepremi di 482.060 euro in corso sui campi in terra rossa di Gstaad, in Svizzera. Il 35enne senese, numero 36 Atp e quinta testa di serie, reduce dalla finale ad Umago, è stato sconfitto per 7-6(1), 3-6, 6-4, dopo due ore e 39 minuti di battaglia, dal lettone Ernests Gulbis, sceso al numero 313 Atp e in gara con il ranking protetto.

