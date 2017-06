ATP Halle: Lorenzi eliminato al primo turno, ok Nishikori

Paolo Lorenzi è stato eliminato al primo turno nel Gerry Weber Open, torneo ATP 250 dotato di un montepremi di 1.836.660 euro in corso sui campi in erba di Halle, in Germania, uno dei tradizionali appuntamenti sui prati verdi in calendario nell'avvicinamento a Wimbledon, terzo Slam stagionale. Il 35enne senese, numero 33 del ranking mondiale, è stato sconfitto dall'idolo di casa, il tedesco Alexander Zverev, numero 12 Atp e quarto favorito del seeding, che si è imposto in due set con il punteggio di 6-3, 6-2. In attesa dell'esordio di Roger Federer contro il giapponese Sugita, intanto, passa il turno anche il giapponese 3-Kei Nishikori che ha battuto lo spagnolo Fernando Verdasco per 6-7(7), 6-3, 6-4.