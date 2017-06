Federer regola Mayer in due set e raggiunge la semifinale ad Halle, troverà Khachanov

Roger Federer vince agevolmente per 6-3, 6-4 in poco più di un'ora il suo quarto di finale contro Florian Mayer e vola in semifinale ad Halle, torneo già vinto otto volte in carriera. Tutto facile per lo svizzero che chiude il primo set in scioltezza sul 6-3 con un game finale a zero ed un ace a suggellare il dominio. Non cambia il copione nel secondo parziale, con Roger sempre in comando dello scambio ed il povero Mayer a raccogliere le briciole: 6-4 il risultato del parziale. Non è apparso ancora un Federer brillante, lo è stato quanto basta per strappare il biglietto per la semifinale, dove incontrerà il russo Karen Khachanov, assoluta sorpresa del Roland Garros, torneo in cui è riuscito a superare Berdych e Isner prima di uscire agli ottavi contro Murray. Nel derby russo, Khachanov ha superato in tre set Rublev regalandosi una semifinale di lusso con lo svizzero.

Dall’altra parte del tabellone, arriva in semifinale anche Richard Gasquet, che supera in tre set l’olandese Robin Haase. In un totale di un’ora e 33 minuti, si impone il francese con il punteggio di 6-1, 4-6, 6-1, e vola in semifinale dove attende il vincente del testa a testa tra Alexander Zverev e Roberto Bautista Agut.