Federer vola ai quarti in scioltezza, Mischa Zverev ko in 2 set

Roger Feder si qualifica per i quarti di finale del 'Gerry Weber Open', torneo Atp 250 dotato di un montepremi di 1.836.660 euro in corso sui campi in erba di Halle, in Germania, uno dei tradizionali appuntamenti sui prati verdi in calendario prima di Wimbledon, terzo Slam stagionale. Lo svizzero, numero 5 del ranking mondiale, già trionfatore ad Halle in otto occasioni (2003-2006, 2008 e 2013-2015), ha sconfitto in due set con il punteggio di 7-6(4) 6-4, in poco più di un'ora e mezza di gioco, Mischa Zverev (fratello maggiore di Alexander), numero 29 del ranking mondiale.

Per il 35enne di Basilea si è trattato del quarto successo in altrettante sfide con il tedesco. Gioco vivace e colpi spettacolari, compreso - nel finale - un tentativo di volée in tuffo di 'King Roger' nel tentativo di intercettare un passante del tedesco tirato su un altrettanto spettacolare volée di diritto dello svizzero. Venerdì nei quarti Federer dovrà vedersela con un altro tennista di casa, Florian Mayer, numero 134 Atp e campione in carica, che ha battuto per 6-7( 6) 6-4 6-3 il francese Lucas Pouille, numero 15 del ranking mondiale e sesta testa di serie, vincitore domenica del titolo a Stoccarda.