Ping pong o tennis? Sascha Zverev vince un punto incredibile

Ci sono punti nel tennis che, almeno per la gloria, valgono doppio. quando lotti e non molli mai la pallina, per esempio, meriteresti l'applauso già solo per la tenacia; se poi quel punto lo vinci, magari quando sembri battuto, allora la soddisfazione è unica.

Ed è quanto accade ad Alexander Zverev, che si ritrova a correre avanti e indietro più come un giocatore di ping pong che come un tennista; alla fine, però, il punto contro Bautista Agut ad Halle è suo. E lo sarà anche il match: 6-7 7-6 6-1.