Roger Federer riparte in scioltezza dopo il flop di Stoccarda: vittoria numero 1100 contro Sugita

Dimenticate gli affanni della settimana scorsa a Stoccarda. Roger Federer questa volta è sceso in campo determinato e ha mantenuto in saldo controllo il gioco dall’inizio alla fine dell’incontro del primo turno contro Yuichi Sugita, lucky loser per via del ritiro di Yen-Hsun Lu. Una sfida senza storia quella disputata nel match di debutto ad Halle, un 6-3, 6-1 concluso in soli 52’ di gioco equamente ripartiti tra i due set.

Una vittoria tanto semplice quanto importante. Non soltanto perché permetterà allo svizzero di proseguire la preparazione di Wimbledon sull’erba, ma perché porta l’elvetico un passo più vicino al record di Jimmy Connors. Quella di questo pomeriggio è infatti la vittoria numero 1100 nella carriera di Federer, iniziata dal 1998.

32 in più rispetto a Ivan Lendl (terzo) e 156 in meno rispetto a Connors. Un record che con ogni probabilità rimarrà precluso a Re Roger. Ma, di questi tempi, meglio non mettere limiti alla provvidenza...

Video - Rasoiata col mirino: il colpo più bello di Federer contro Haas 00:32

ATP HALLE: IL TABELLONE