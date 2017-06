VIDEO - Roger Federer incanta Sugita con il campionario completo

Ha concesso soltanto quattro game al malcapitato Sugita, è rimasto in campo soltanto 52’. Come ha fatto? Merito della solita classe innata. Quella che ha permesso a Roger Federer di incantare l’avversario e stordirlo con tutto il campionario di giocate. Come nella giocata della partita, semplicemente da incorniciare.

Video - Rasoiata col mirino: il colpo più bello di Federer contro Haas 00:32

ATP HALLE: IL TABELLONE