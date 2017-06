Seppi avanza nelle qualificazioni, Lorenzi pesca Alexander Zverev

Andreas Seppi è al turno decisivo delle qualificazioni del 'Gerry Weber Open', torneo Atp 250 dotato di un montepremi di 1.836.660 euro in corso sui campi in erba di Halle, in Germania. Il 33enne di Caldaro, numero 76 Atp e terza testa di serie delle quali (finalista nell'edizione del 2015), ha battuto all'esordio con un doppio 6-3 il tedesco Daniel Masur, numero 204 del ranking mondiale, in gara grazie ad una wild card, e domenica si giocherà l'ingresso nel main draw con lo slovacco Lukas Lacko, numero 109 Atp ed ottava testa di serie delle quali. Semaforo rosso, invece, per Luca Vanni, numero 119 Atp, che ha ceduto per 6-3 7-6(2) al Next Gen statunitense Ernesto Escobedo, numero 77 del ranking mondiale e quarta testa di serie delle quali.

Per quanto riguarda il main draw, sorteggio non troppo fortunato per Paolo Lorenzi: il 35enne senese, numero 36 del ranking mondiale, ha 'pescato' subito l'idolo di casa, il tedesco Alexander Zverev, numero 10 Atp e quarto favorito del seeding, protagonista anche a 's-Hertogenbosch. Tra i due non ci sono precedenti. La prima testa di serie del torneo è lo svizzero Roger Federer, numero 5 del ranking mondiale, di casa su questi prati dove ha già vinto in otto occasioni (2003-2006, 2008 e 2013-2015), desideroso di lasciarsi immediatamente alle spalle la sconfitta negli ottavi di Stoccarda contro Haas. La seconda è l'austriaco Dominic Thiem, numero 8 Atp, all'esordio stagionale sull'erba.