Tutti a scuola da Federer: Zverev spazzato via in finale, 9° successo ad Halle per RF

“E via, grazie, a pagare l’ora, ci vediamo domenica prossima”. Non sono di certo le parole di Roger Federer a rete, che anzi, dopo 53 minuti di show, è quasi sembrato scusarsi con il suo giovane avversario; ma sono più che altro ciò che hanno – abbiamo – pensato in tanti al termine della finale di Halle, alla conclusione dello show odierno del solito, infinito, maestro Roger Federer.

Lo svizzero ha vinto ancora e a distanza di un anno si è preso la sua rivincita su quell’Alexander Zverev capace un anno fa, proprio qui, in semifinale, di sorprenderlo. Ciò che di straordinario c'è però oggi non è tanto il 9° titolo su 11 finali qui ad Halle, o il 100esimo titolo assoluto della carriera (compresi i tornei di doppio), quanto piuttosto la maniera, il come Federer è riuscito a imporsi.

Cinquantatré minuti di show assoluto, di tennis ai limiti dell’impraticabilità per gli avversari. Il giovane Zverev infatti è stato spazzato via da una partenza a razzo – 4-0 – e più in generale da una capacità di Federer di fare il bello e il cattivo tempo con l'interpretazione tattica - poi tradotta eccellentemente in esecuzione sul campo - della partita. Sempre nelle mani dello svizzero lo scambio, fosse questo in rapide esecuzioni di game impeccabili al servizio o nell’aggressività immediata in risposta; nelle discese a rete quanto nelle chiamate a rete dell’avversario con deliziose esecuzioni di drop-shot. Lì in mezzo, impotente, Alexander Zverev e un 6-1, 6-3 in cui non c’è null’altro da raccontare.

Casomai, alla fine, si può sottolineare come il giovane ragazzino tedesco sia uscito dal match con il bilancio in pari tra vincenti e non forzati, sintomo di una partita tutto sommato più onesta di quanto non dica l’impietoso punteggio. Questo dunque a riprova ulteriore dello show dell’elvetico, capace improvvisamente di innalzare il rendimento del suo tennis dopo una settimana che l’aveva condotto alla finale senza mai particolarmente impressionare.

Ma anche questo è Roger Federer e a 8 giorni ormai dall’inizio di Wimbledon non resta che mettersi comodi e godersi l’avvicinamento al terzo slam stagionale. Un torneo dove Roger – questo Roger – potrà senza ombra di dubbio dire la sua. Con buona pace di una clessidra che continua a far scendere la sua polvere nel conteggio del tempo che passa, ma che evidentemente ancora non offusca l’infinito talento di questo fenomeno irripetibile.