VIDEO - Drop shot, pallonetto e volée: Federer porta a scuola Zverev

Oggi Federer in versione "ingiocabile" mostra tutto il suo repertorio, col povero Zverev che non può far altro che inchinarsi davanti allo strapotere del campione svizzero: l'elvetico prima lo chiama a rete con uno drop shot, poi lo rimanda sul fondo con un lob e alla fine chiude il punto sul disperato tweener del giovane tedesco con una semplice volée.

Nona vittoria, su 11 finali, ad Halle per un Federer che con questo successo ha la certezza di partecipare a Wimbledon come numero 3 del tabellone, e di conseguenza potrà affrontare Nadal solo in finale.