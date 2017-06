ATP Hertogenbosch: Seppi soffre più del previsto ma supera il giapponese Ito

Dopo la grande abbuffata della stagione sulla terra battuta, è già tempo di voltare pagina. Sono infatti cominciati i primi tornei sull’erba. A Hertogenbosch, in Olanda, Andreas Seppi è tornato alla vittoria battendo in tre set il giapponese Tatsuma Ito, numero 174 del mondo e proveniente dalle qualificazioni. Il match è stato più duro del previsto per l'azzurro, che è riuscito a prevalere solo al terzo set 6-3 3-6 6-3, in un’ora e 48 minuti di gioco. Dopo le delusioni sul rosso però, importante per l’italiano è stato portare a casa una vittoria che fa morale su una superficie più congeniale alle sue caratteristiche. Al secondo turno di questo ATP 250, Andreas affronterà il lussemburghese Gilles Muller, testa di serie numero 4 del torneo.

Partita subito in salita per l’azzurro, che va sotto 0-40 sul suo servizio e riesce ad annullare solo due delle tre palle break. Il suo avversario è implacabile alla battuta, vincendo praticamente tutti i punti con la prima di servizio. Seppi è altrettanto perfetto ma, al contrario, perde tutti i punti con la seconda. Sul 3-2 per Ito, il giapponese cala leggermente e concede la prima palla break dell’incontro: è quella buona. Seppi la sfrutta e pareggia. Il set si mette quindi in discesa perché nel turno successivo l’italiano ripete il break e si aggiudica il parziale per 6-3. Il bolzanino chiude il primo set con 16/17 nei punti vinti con la prima, sfruttando alla grande l’unica opportunità concessagli dall’avversario.

Nel secondo set entrambi i giocatori conservano lo stesso rendimento al servizio, mantenendo i propri turni di battuta con alte percentuali. Seppi continua a essere perfetto, perdendo nei primi game solo due punti al servizio: uno con la prima e uno con la seconda. Questo fondamentale ha un’importanza incalcolabile sull’erba e Seppi viene punito nell’unico passaggio a vuoto: nell’ottavo gioco cede la battuta e con essa il primo set, che Ito, annullando una palla break nell’ultimo game, vince per 6-3.

La partita vive a questo punto un momento cruciale in avvio di terzo set: game lottato sul servizio di Ito ma il giapponese non concede alcuna opportunità di break. Al contrario è Seppi a concedere un’occasione ma è altrettanto bravo ad annullarla. Nel game successivo arrivano ben tre palle break sul servizio di Ito: l’azzurro, alla terza occasione, si prende il break. È quello decisivo: Seppi è bravissimo a non concedere nulla ed a chiudere comodamente il match con il 6-3 del terzo parziale.