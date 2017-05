ATP Istanbul: Cilic batte Raonic in finale

Marin Cilic si è aggiudicato il trofeo del Teb BNP Paribas Istanbul Open, torneo Atp 250 che si è concluso sui campi in terra rossa della metropoli turca. In finale il croato, numero otto Atp e secondo favorito del seeding, ha battuto per 7-6 6-3, in poco più di due ore di gioco, il canadese Milos Raonic, numero 6 Atp e primo favorito del seeding. Per Cilic è il 17esimo titolo vinto in carriera su 28 finali disputate, il primo a sei mesi di distanza da quello conquistato a Basilea lo scorso autunno.