Atp Kitzbühel, Fognini ai quarti di finale: sconfitto il serbo Zekic, ora c’è Bellucci

Continua l’ottimo momento di Fabio Fognini, tornato in campo a Kitzbühel dopo la vittoria di Gstaad. All’esordio nel torneo austriaco il ligure ha sconfitto in due set, con un doppio 6-4, il serbo Miljan Zekic, numero 316 del mondo dopo un’ora e venti minuti di gioco.

Nel primo set Fognini si porta avanti di un break nel terzo game e poi strappa ancora il servizio nel settimo gioco al serbo, salendo a condurre per 5-2. Zekic riesce a recuperare uno dei due break di svantaggio, ma Fognini non concede più nulla e chiude la prima frazione in suo favore per 6-4.

Anche nel secondo set il nativo di Arma di Taggia riesce a togliere il servizio all’avversario nel terzo gioco. Fognini non sfrutta altre cinque palla break, ma Zekic non riesce mai ad impensierirlo nei suoi turni di battuta e dunque il ligure chiude anche questo set per 6-4.

Fabio, che ha sfruttato un bye al primo turno, si qualifica per i quarti di finale, dove affronterà il brasiliano Thomaz Bellucci, numero 80 al mondo e che l’azzurro ha sempre sconfitto nei tre precedenti.