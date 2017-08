ATP Kitzbühel, Lorenzi battuto in rimonta da Sousa

Si presentava a Kitzbuhel da campione in carica e invece ha subito salutato il torneo austriaco. Entrato in tabellone direttamente al secondo turno essendo testa di serie numero 3, Paolo Lorenzi è stato sconfitto dal portoghese Joao Sousa in tre set, 6-7(5) 6-4 6-1, non senza rimpianti, dal momento che il giocatore senese ha sprecato un vantaggio per 4-2 nel secondo parziale. Lorenzi cade dunque per la terza volta su tre contro il numero 62 del mondo, sulla terza superficie diversa (le altre due sconfitte erano arrivate su cemento ed erba): un passo falso doloroso, visto che l’italiano perderà diversi punti (e posizioni) nel ranking ATP. Sousa ai quarti affronterà l’austriaco Gerard Melzer.

La partita è molto equilibrata in avvio: Lorenzi è costretto ad annullare due palle break nel primo game ma poi l’incontro segue l’andamento dei turni di battuta. Senza nessun’altra occasione di break da ambo le parti, la naturale conclusione del primo set è il tie-break: qui l’equilibrio si rompe per forza di cose, in favore di Lorenzi, che fa il minibreak e lo porta fino alla fine, vincendo per 7 punti a 5. La bilancia comincia a pendere quindi dalla parte dell’azzurro, che fa il break in apertura di secondo set. Il senese ha successivamente cinque occasioni per un secondo break, ma anziché chiudere l’incontro, lo perde. Nell’ottavo gioco, Sousa si riprende la battuta alla quarta occasione del game e sfrutta un passaggio a vuoto del suo avversario per pareggiare i conti (6-4).

Al terzo set è chiaro che il favorito diventa il portoghese, reduce dalla rimonta del secondo set. Il break arriva nel quarto gioco, a 15 (3-1). È la resa di Lorenzi, che cede il servizio per la seconda volta consecutiva (la quarta in cinque turni di battuta). Neanche il timeout medico chiamato dall’azzurro riesce a frenare la corsa di Sousa, che chiude il set per 6-1 e vola ai quarti di finale.

alessandro.tarallo@oasport.it