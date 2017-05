Andreas Seppi eliminato agli ottavi a Lione da Nikoloz Basilashvili

Andreas Seppi deve arrendersi al georgiano Nikoloz Basilashvili negli ottavi di finale dell’ATP di Lione (Francia). Il bolzanino è stato sconfitto con il punteggio di 6-4 6-4 in 1 ora e 18 minuti di partita. Un match nel quale il n.71 ATP ha avuto maggior lucidità nelle fasi decisive dell’incontro rispetto al nostro portacolori.

Nel primo set, l’inizio dell’italiano è da film dell’orrore: due break nel terzo e settimo game e Basilashvili avanti 5-2. Il tennista nostrano ha uno scatto d’orgoglio nell’ottavo gioco, strappando il servizio al rivale, ma non riesce a completare l’opera non sfruttando i due break point del 10° game conclusosi in favore dell’avversario (6-4).

Nel secondo parziale il georgiano infierisce sulla battuta non incisiva di Andreas, subito sotto nello score 1-0. Uno strappo decisivo ai fini del confronto dal momento che Basilashvili gestirà lo scambio senza troppo patire annullando una palla break nel quarto game e due nel decimo, mettendo in mostra un tennis regolare adatto alla terra rossa transalpina. Di contro Seppi pecca di scarsa concretezza non recuperando lo svantaggio iniziale e perdendo 6-4.

Giandomenico Tiseo