Tennis, ATP Lione 2017: Andreas Seppi supera in due set Damir Dzumhur ed accede al secondo turno

Nel primo turno del torneo ATP 250 Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes Lyon che si gioca a Lione, antipasto in terra transalpina dell’ormai imminente Roland Garros, del quale sono iniziate oggi le qualificazioni maschili, il nostro Andreas Seppi ha battuto il bosniaco Damir Dzumhur con il punteggio di 76 (5) 64 ed ora affronterà al secondo turno il georgiano Nikoloz Basilashvili, giustiziere del croato Borna Coric, testa di serie numero 7 del torneo francese, che si gioca su terra battuta. Anche nell’unico precedente prima di oggi, Seppi, nello scorso febbraio, aveva battuto in 3 set il bosniaco a Sofia, in quell’occasione sul cemento.

Nella prima partita l’altoatesino ha iniziato tenendo il proprio turno di battuta e, al cambio di campo, ha subito operato il primo break dell’incontro. Il nostro portacolori però non è riuscito a confermare il break perdendo il successivo turno al servizio, e consentendo poi al numero 96 del mondo l’aggancio sul 2-2. Nel quinto gioco il tennista azzurro classe 1984 ha rischiato molto, ma dopo essere andato sotto 0-30 ha infilato 4 punti consecutivi riuscendo a tenere la battuta. La rimonta non gli riesce nella successiva circostanza, dove, alla prima occasione, il 25enne mette la testa avanti per la prima volta nel match portandosi 4-3 e servizio. Con le spalle al muro, stavolta è Seppi ad ottenere l’immediato controbreak, portandosi poi sul 5-4, annullando anche un break point all’avversario. La partita segue l’andamento della battuta fino al tie-break, dove, al contrario, 4 dei primi 5 punti sono vinti dal giocatore in risposta. Si cambia campo così sul 3-3, ed il servizio torna a farla da padrone fino al decimo punto quando Seppi si porta 6-4. Dzumhur annulla il primo set point sulla propria battuta, ma nulla può sul secondo: l’italiano vince il primo set in un’ora esatta di gioco.

Nella seconda partita parte al servizio il giocatore di Sarajevo, che annulla una palla break sul 30-40 e si porta 1-0. Il tennista bolzanino non si lascia però sfuggire la seconda occasione ed opera il break a 15 nel quinto game, salendo 3-2 e servizio. Stavolta il numero 83 del mondo conferma il vantaggio e addirittura strappa ancora la battuta all’avversario, andando a servire per il match sul 5-2. La reazione del tennista balcanico fa sì che Seppi debba ricorrere al turno di servizio sul 5-4 per chiudere la contesa. L’italiano va sotto 15 -30, ma chiude con 3 punti consecutivi e si regala il passaggio al secondo turno.

Risultato finale

Seppi (Ita) b. Dzumur (Bih) 76 (5) 64