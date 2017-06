La prima volta di Feliciano! Lopez batte Cilic in finale e trionfa al Queens

Vincere il titolo più importante della carriera a 35 anni. Nella giornata dello show di Roger Federer ad Halle, c’è spazio anche per un altro grande veterano della racchetta: Feliciano Lopez.

Il più atipico degli spagnoli – grande servizio e capacità di gioco al volo – trionfa nell’ATP 500 del Queens, confermando il grande stato di forma – settimana scorsa fece finale a Stoccarda – e levandosi una piccola, grande soddisfazione.

Lopez è infatti riuscito a superare il croato Marin Cilic al termine di una settimana spettacolare vissuta in assoluto stato di grazia, superando nell’ordine giocatori del calibro di Wawrinka, Chardy, Berdych, Dimitrov e Cilic appunto.

Una finale splendida quella giocata tra questi due big-server, capaci di portare in scena uno spettacolo di grande qualità andato parecchio oltre il puro rendimento al servizio.

Grandissimo Lopez a venirne a capo, vincendo una partita dove l’avversario non ha mai perso il turno di battuta – 4-6, 7-6, 7-6 il punteggio finale – e annullando senza paura anche un match point, esattamente come aveva già fatto nel terzo set dei quarti di finale con Berdych.

Lopez ottiene dunque il suo sesto titolo in carriera a livello ATP e lo fa confermandoci ormai una legge non scritta piuttosto evidente: il tennis non è più uno sport per giovanotti. E allora lunga vita ai veterani.