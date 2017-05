Djokovic spazza via Feliciano Lopez in due set: è ai quarti con Nishikori

Al serbo, numero due al mondo, è sufficiente un'ora e mezza di gioco per superare le resistenze di Feliciano Lopez: 6-4, 7-5 il risultato finale, che vale a Djokovic un biglietto per i quarti di finale, che lo vedrà di fronte al giapponese Kei Nishikori. Dopo le fatiche in tre set contro Almagro, il serbo archivia la pratica Feliciano senza patemi particolari. Ora, come detto, c'è Nishikori sulla strada di Nole: nei tredici precedenti tra i due, Djokovic si è imposto per undici volte lasciando solo le briciole al nipponico., che però si impose in semifinale agli US Open nel 2014. L'ultimo precedente risale al Masters di Londra del 2016, quando Djokovic si impose con un netto ed inequivocabile 6-1, 6-1.

Video - Djokovic e gli Australian Open: un'altalena di gioie e dolori 00:51