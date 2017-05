Fabio Fognini batte 6-4 6-4 Joao Sousa e vola al secondo turno con Nadal

Fabio Fognini vince al debutto al Master 1000 di Madrid battendo 6-4 6-4 in un’ora ed otto minuti di gioco il portoghese Joao Sousa, numero 36 del ranking ATP. Partita solida del ligure, che al secondo turno affronterà il superfavorito di questo torneo, Rafael Nadal.

Il primo set è molto equilibrato e segue l’andamento del servizio fino al 3-3. Sousa ottiene 4 punti in risposta mentre Fognini solo 2. Nel settimo gioco però, arriva la prima palla break dell’incontro, in favore dell’italiano, bravo a sfruttarla ed a rompere la parità. Nel turno successivo, l’azzurro tiene il servizio a 0 per poi chiudere il primo set 6-4 in poco più di mezz’ora di gioco. Primo parziale molto equilibrato dunque, in cui Fogna ha il merito di sfruttare l’unica opportunità che gli si presenta. Il ligure è infatti molto solido nei suoi turni di battuta, chiudendo il primo set con il 77% di prime palle in campo e l’80% di punti vinti con la prima di servizio.

Fognini ha altre due palle break ad inizio secondo set senza però riuscire a sfruttarle. La rottura arriva nel quinto gioco ed anche stavolta l’azzurro conferma il break a 0. Il nativo di Arma di Taggia non ha problemi nemmeno nel turno di servizio successivo. Solo nel game finale si va ai vantaggi ma Sousa non riesce comunque ad arrivare a palla break. Fognini vince 6-4 6-4 in un’ora ed otto minuti.