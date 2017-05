Filotto completato: Nadal batte Thiem e trionfa anche a Madrid!

Fuori tre! Filotto dove essere, filotto è stato. E’ sempre Rafael Nadal il re della terra rossa e anche nella finale di Madrid il fenomenale tennista maiorchino è riuscito nuovamente a dimostrarlo. Esattamente come una settimana fa a Barcellona infatti Nadal ha superato nell’ultimo atto l’austriaco Dominic Thiem, ormai più di un prospetto e di una certezza su questa superficie, ma non per questo in grado di fermare lo strapotere di un giocatore troppo più esperto.

Dopo Monte Carlo quindi e dopo Barcellona, Nadal vince anche a Madrid piazzando 15 partite consecutive vinte sulla terra rossa e centrando un 3 su 3 che lascia ben pochi margini di discussione su chi sia in questo momento il giocatore più in forma (tra i presenti..) di questo 2017. Sono infatti 3 i tornei sul rosso e sono 33 le partite vinte da Rafa quest’anno, con le finali raggiunte (ma perse) in Australia, Acapulco e Indian Wells ad aggiungersi a un bottino di assoluto rispetto.

Per Nadal il 5° titolo in carriera a Madrid è arrivato al termine di una finale comunque decisamente ben più tirata rispetto a quella dell’ATP 500 di Barcellona, dove Thiem era stato spazzato via con un ben più rapido 6-4, 6-1. Questa volta infatti l’austriaco ha venduto carissima la pelle, dimostrandosi più maturo anche quando dopo un primo set terminato con un tie-break massacrante – e dove aveva avuto anche due set point – si è dovuto arrendere per 10 punti a 8. Thiem era infatti partito molto forte, salendo anche sopra di un break fino al 3-1; una fuga rintuzzata da Nadal già sul 3-3, con un set portato in autentica battaglia – mai un turno di servizio “semplice” per nessuno dei due – fino al tie-break, appunto. Tie-break poi chiuso da Rafa alla quinta chance buona.

Thiem ha subìto il mini-colpo lasciando il break nell’immediato primo game del secondo set, ma già in quello successivo è tornato in trincea, arrivando a palla del controbreak cancellata però dal solito chirurgico Nadal. Rafa ha poi gestito il vantaggio fino all’ultimo e decisivo game, dove ha però dovuto sudare non poco per chiudere. Il game più complicato di Nadal è infatti stato proprio il decimo, con 4 palle break – di cui 2 consecutive – da cancellare all’avversario, prima di chiudere finalmente dopo 2 ore e 17 di battaglia col punteggio di 7-6(8), 6-4.

In attesa di capire cosa vorrà fare Federer con il Roland Garros, pochi dubbi su chi sia il favorito nella corsa al secondo slam della stagione. Appuntamento ora a Roma per capire se Rafa riuscirà a continuare il suo filotto anche dentro l’amato Foro Italico.