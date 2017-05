Il tabellone di Madrid ai raggi X: semifinale Nadal-Djokovic?

Scatterà domani il torneo di Madrid, quarto appuntamento della serie Masters 1000, secondo sulla terra rossa dopo Montecarlo. Il grande favorito è ovviamente Rafael Nadal, che cercherà, davanti al proprio pubblico, di proseguire sulla scia del decimo titolo conquistato sia nel Principato che a Barcellona. I gradi di favorito per lo spagnolo aumentano se si considerano le incognite ed i dubbi che accompagnano Andy Murray e Novak Djokovic, finalisti dello scorso anno. Oltre ai primi due del ranking mondiale però, c’è un folto gruppo di giocatori pronti a dare battaglia. Andiamo dunque a vedere nel dettaglio il tabellone, analizzandolo quarto per quarto.

(1) Andy Murray vs (8) Dominic Thiem

È questo il potenziale quarto di finale della parte alta, stando alle teste di serie. Lo scozzese è il primo del seeding del torneo ma sta dimostrando come sia diverso (e più difficile) mantenere la vetta del ranking, rispetto a conquistarla. Murray e Thiem si sono già incontrati in semifinale a Barcellona, con l’austriaco uscito vincitore in tre set, ma le condizioni nella capitale spagnola sono sicuramente differenti. Il campo è infatti in genere abbastanza veloce, dovuto anche all’altura, cosa che ha spesso favorito Murray, vincitore del torneo nel 2015 (e nel 2008 ma si giocava sul veloce) e finalista lo scorso anno. Il cammino dello scozzese non sarà però facile, dovendo, con molta probabilità, affrontare al terzo turno uno tra i due francesi, Richard Gasquet e Lucas Pouille. Tabellone insidioso anche per Thiem, per il quale agli ottavi si prospetta uno scontro dallo spettacolo assicurato con il bulgaro Grigor Dimitrov.

(3) Stan Wawrinka vs (7) Marin Cilic

Le incognite accompagnano anche Stan Wawrinka, testa di serie numero 3. Nella parte finale del torneo lo svizzero è sempre da temere ma il problema spesso per lui è arrivarci. Stan infatti, alterna spesso eliminazioni al primo turno a vittorie di prestigio. Il suo cammino sarà arduo, dal momento che al secondo turno potrà trovarsi di fronte lo spagnolo Pablo Carreno Busta, uno dei più in forma in questo periodo e semifinalista ad Estoril, mentre al terzo l’uruguaiano Pablo Cuevas, giustiziere dello svizzero a Montecarlo. Dovesse riuscire a superare questi due ostacoli, Wawrinka, finalista nel 2013, diventerebbe ancor di più il superfavorito di un quarto di tabellone molto incerto. Marin Cilic è la testa di serie numero 7, ma non è favorito per i quarti di finale. Al secondo turno infatti, il croato potrebbe trovare il tedesco Alexander Zverev, reduce dall’ottimo torneo disputato a Monaco. Già a Montecarlo Cilic aveva la grande occasione di disputare la sua prima finale in un 1000 sulla terra ma l’ha sprecata. Il ceco Tomas Berdych non sembra rappresentare un ostacolo insormontabile per chi dovesse uscire vincitore nel confronto tra Cilic e Zverev, ma il campo veloce potrebbe aiutarlo.

(5) Milos Raonic vs (4) Rafael Nadal

E veniamo al superfavorito per la conquista del titolo. Rafa Nadal è alla ricerca del quinto trionfo nel torneo della capitale spagnola. Al secondo turno troverà il vincente del match tra Joao Sousa e Fabio Fognini, ma l’ostacolo principale è rappresentato dal potenziale terzo turno contro l’australiano Nick Kyrgios, come sempre mina vagante del tabellone, e protagonista lo scorso anno quando arrivò fino ai quarti di finale, perdendo poi contro Kei Nishikori. Kyrgios potrebbe essere quindi un banco di prova importante per Nadal, anche per dare un segnale a chi, ingiustamente, imputa allo spagnolo di non aver incontrato avversari durissimi a Montecarlo e Barcellona. Il canadese Milos Raonic è l’altro favorito, stando alle teste di serie, per i quarti di finale ma l’inizio di stagione condizionato dai problemi fisici fa sì che siano tante le incognite sul canadese. Il belga David Goffin infatti, rappresenta un pericolo concreto per le ambizioni del numero 6 del mondo, l’anno scorso fermatosi ai quarti di finale. La sfida tra i due è prevista per il terzo turno.

(6) Kei Nishikori vs (2) Novak Djokovic

Parlando di incognite bisogna per forza includere Novak Djokovic. Il serbo sta vivendo un momento negativo che si protrae oramai da troppo tempo. Come se non bastasse, il recente divorzio dal suo storico team di allenatori ha fatto aumentare ancor di più i dubbi sulla condizione mentale, più che fisica, dell’ex numero 1 del mondo. Nole qui ha vinto due volte, nel 2011 e lo scorso anno, quando in finale diede spettacolo contro Murray. Il torneo spagnolo potrebbe essere l’occasione giusta per ritrovare confidenza e cercare di uscire dal tunnel. Il tabellone non sembra aver riservato particolari insidie al serbo e, nel potenziale terzo turno contro il francese Gael Monfils, gran parte dipenderà dalle sue condizioni. Il quarto di finale contro Nishikori però, sarà interessante, specie dopo le due spettacolari sfide che i due giocatori ci regalarono lo scorso anno tra Madrid e Roma. Il giapponese ha sempre sfruttato alla grande le condizioni veloci del campo della capitale spagnola, che esaltano bene il suo gioco da fondo. Il suo debutto nel torneo però, non sarà semplice, dovendo affrontare il vincente della sfida tra lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas e l’argentino Diego Schwartzman. Al terzo turno invece, lo attenderà con molta probabilità il francese Jo-Wilfried Tsonga.