Murray, no problem con Copil: lo scozzese agli ottavi

Esordio positivo del numero 1 del mondo Andy Murray che dopo gli stop a Monte Carlo con Ramos e nella semifinale di Barcellona con Thiem, torna sulla terra rossa di Madrid. Murray non ha avuto grossi problemi a liquidare il numero 109 del mondo Marius Copil, anche se è giusto dire che il romeno ha tenuto bene il campo, soprattutto nel primo set. Murray ha trovato infatti il break solo nel decimo game, per il 6-4 a cui poi è seguito il 6-3 del secondo set. Agli ottavi Murray troverà il croato Borna Coric, vincitore della sfida su Misha Zverev. Due a uno i precedenti a favore di Murray.

Giornata tranquilla dal resto del tabellone maschiale. Unica nota nelle bombe di Ivo Karlovic che sono riuscite ad avere la meglio della testa di serie numero TOT nonché padrone di casa Roberto Bautista-Agut: 7-6 (4), 6-7 (9), 7-6 (7).

Bene David Goffin e Domic Thiem, vincitori delle sfide su Florian Mayer e Donaldson. Bene anche Alexander Zverev, che in serata si è imposto 7-5, 6-3 su un veterano di mai facile gestione come Fernando Verdasco. Caduti a invece due spagnoli che avevano ottenuto ottimi risultati nelle ultime settimane: Albert Ramos ha lasciato spazio a Schwartzman con un impietoso 6-1, 6-3; Carreno-Busta invece, fresco vincitore all’Estoril, si è arresto alle sempre imprevedibili bizze di Benoit Paire. Domani per i colori azzurri il match più atteso: Fognini-Nadal.