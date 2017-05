Murray saluta Madrid al terzo turno: Coric lo maltratta in due set

Secondo successo in carriera per il croato Borna Coric su Andy Murray, che abbandona mestamente anche Madrid, proseguendo sul fil rouge di una stagione finora a dir poco disastrosa. Doppio 6-3 per il croato classe 1996, che ai quarti di finale attenderà il vincente della sfida tra Grigor Dimitrov e Dominik Thiem, in corso ora. Troppo concentrato Coric, troppo lontano dai suoi standard e da un livello di tennis accettabile Murray, irriconoscibile in campo. A Borna Coric è sufficiente un'ora e venticinque minuti di gioco per regolare nientemeno che il numero uno del mondo, alla sesta sconfitta stagionale: nel 2017 lo scozzese ha vinto solo il torneo di Dubai, deludendo in tutti gli altri appuntamenti.

