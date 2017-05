Nadal demolisce Goffin e si regala la semifinale di lusso contro Djokovic

Rafa Nadal accede alla semifinale del "Mutua Madrid Open", quarto Masters 1000 stagionale in svolgimento sui campi in terra battuta della "Caja Magica" della capitale spagnola. Il campione di Manacor, numero 5 del ranking e quarta testa di serie, ha battuto nei quarti il belga David Goffin, numero 10 del ranking e 9 del seeding, con il punteggio di 7-6, 6-2 in due ore di gioco.

Nadal affronterà in semifinale il serbo Novak Djokovic, numero 2 della classifica mondiale e campione in carica, che ha approfittato del ritiro del giapponese Kei Nishikori.

Per i due, l'incontro sarà da cifra tonda: si arriva a 50 scontri diretti.