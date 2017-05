Nadal e la restaurazione: eguaglia Djokovic nei 1000 e supera Federer nella Race

Era cominciato con un’otite il suo torneo ed è finito con un altro titolo. Se dovessimo definire quest’epoca storica del tennis, potremmo usare il termine restaurazione e il merito va attribuito a Federer e Nadal. Con il trionfo di Madrid il maiorchino alimenta la sua striscia di vittorie, ora 15, sulla terra battuta per un filotto che l’ha visto gioire a Monte Carlo, Barcellona e anche nella capitale spagnola.

La restaurazione: primo nella Race

Il dominatore del rosso, in attesa del ritorno di Federer, sembra incontrastabile. Ha vinto 35 match e tre titoli nel 2017 lasciando per strada appena due set sulla sua superficie prediletta: uno a Edmund a Monte Carlo, l’altro a Fognini a Madrid. Se lo svizzero ha alzato le braccia al cielo in Australia e sul cemento americano (Indian Wells e Miami), il mancino di Manacor ha approfittato dell’assenza dell’unico giocatore in grado di batterlo quando contava quest’anno per superarlo nel ranking mondiale, al quarto posto, e per scalzarlo dalla Race, al primo, incamerando 2500 punti in tre tornei. Ci è riuscito mostrando una profondità di colpi con entrambi i fondamentali che non gli vedevamo da almeno tre anni con questa continuità.

1 Nadal 4735

2 Federer 4045

3 Thiem 2085

4 Goffin 1640

11 Murray 1200

16 Djokovic 1015

95 Del Potro 245

Raggiunto Djokovic sul trono dei 1000

Rafa ha cancellato i 7 ko consecutivi incassati da Djokovic spazzando via in semifinale un avversario che a un certo punto pensava di non poter più battere. Ha raggiunto la sesta finale, la quarta di fila e ha conquistato il 72esimo titolo in carriera, il 52esimo sul rosso, eguagliando proprio il serbo come primatista di Masters 1000 vinti: entrambi ne vantano ben 30. Il quinto sigillo nella capitale spagnola gli consente di mettere nel mirino Roma per un poker inedito. Una sola volta Nadal ha completato il tris dei 1000 su terra, Monte Carlo-Madrid-Roma, lo stesso anno: era il 2010. Fu anche, però, l’unico anno tra il 2005 e il 2013 in cui non vinse Barcellona. Ecco che allora il Foro Italico rappresenterebbe il completamento di un poker da prima assoluta.

30 Rafa Nadal (8 sul cemento + 22 sulla terra)

30 Novak Djokovic (22 sul cemento + 8 sulla terra)

26 Roger Federer

17 Andre Agassi

14 Andy Murray

11 Pete Sampras

Il tennista più longevo della storia sulla terra

I tormenti causati dai problemi alle ginocchia e al polso sembrano un lontano ricordo. Nadal ha avuto la forza di rialzarsi e di tornare a dominare ed è proprio questa la caratteristica che lo eleva a giocatore più forte della storia sulla terra battuta. Altri campioni in passato hanno avuto il loro momento e le loro annate d’oro, ma nessuno aveva mai prolungato il regno nell’arco di 12 anni. Parliamo di campioni Slam, di grandissimi atleti – prima di lui solo Borg era riuscito a chiudere imbattuto intere stagioni sulla terra, vincendo il Roland Garros senza perdere un set nel 1978 e 1980 - ma la longevità di Nadal è qualcosa di straordinario:

Bjorn Borg – 8 anni al top sulla terra battuta (1974-81)

Ivan Lendl – 9 anni (1981-89)

Mats Wilander – 7 anni (1982-88)

Gustavo Kuerten – 5 anni (1997-01)

Roma è la prossima tappa, ma per vedere The king of clay realmente soddisfatto ("Se avrò qualcosa da festeggiare sarà dopo Parigi...") occorrerebbe quel tripudio Slam che gli manca da tre anni: al Roland Garros potrebbe conquistare la terza Decima, ma già adesso può affermare di aver resistito alla prova del tempo. Esempio di precocità (primo successo a Sopot nel 2004) e resistenza, i suoi storici exploit hanno un totale di 12 anni, dal 2005 al 2017.