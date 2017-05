Nishikori si ritira! Djokovic in semifinale

" Il mio polso non è ancora al 100% e non voglio rischiare. Oggi non sarei in grado di lottare al massimo. Mi prenderò due giorni liberi, non posso promettervi che giocherò Roma. Parigi è più importante "

" È sempre dura ritirarsi, ma sono anche contento che il mio polso stia meglio rispetto alla settimana passata. Non penso di essere messo male come del Potro con il mio polso, io cerco di rischiare meno "

Ancora una volta il fisico tradisce Kei Nishikori che dà forfait prima del match contro Djokovic, quello che avrebbe dovuto aprire il programma dei quarti di finale del torneo di Madrid. Un problema al polso ha costretto il giapponese a ritirarsi e così il serbo si ritrova in semifinale senza giocare: ad attenderlo ci sarà il vincente del match tra Goffin e Nadal. Curiosamente si tratta della prima semifinale per Nole da gennaio. Oggi potrà riposarsi in attesa di misurarsi presumibilmente con il maiorchino, l’ostacolo più duro verso la riconferma del titolo che detiene.