Rafa Nadal non trova ostacoli: demolito Kyrgios, ora quarti di finale con Goffin

Tutto troppo facile per Rafa Nadal: dopo le fatiche dei tre set sudati contro Fabio Fognini, il maiorchino gioca un ottavo di finale fin troppo facile, almeno rispetto alle previsioni. Nick Kyrgios si arrende senza nemmeno combattere: un'ora e dodici di gioco, due set, un 6-3, 6-1 inequivocabile e senza possibilità di replica. Rafa trova così la rivincita dopo la sorprendente sconfitta del 2014 a Wimbledon, quando l'allora giovanissimo australiano si presentò al mondo del tennis con un'incredibile vittoria in quattro set. Un solo precedente invece tra Nadal e Goffin, molto recente: i due si sono trovati di fronte alle semifinali di Montecarlo, con una secca vittoria a favore del mancino di Manacor per 6-3, 6-1, stessa sorte riservata oggi a Nick Kyrgios. Prosegue dunque la marcia di avvicinamento di Nadal al quinto titolo a Madrid, dopo aver centrato la "decima" a Montecarlo e a Barcellona.

Video - Rolex Minute: Nadal a caccia del quinto successo a Madrid 01:14