ATP Marsiglia: Fabbiano fuori nelle qualificazioni

Si ferma nel turno decisivo delle qualificazioni l'avventura di Thomas Fabbiano all'Open 13', torneo ATP 250 da 620.660 euro di montepremi di scena sul veloce indoor di Marsiglia, in Francia. Il 27enne pugliese di San Giorgio Ionico, numero 134 del ranking mondiale, ha ceduto per 3-6 7-6(3) 6-4, dopo oltre due ore ed un quarto di partita, all'ucraino Sergiy Stakhovsky, numero 107 Atp e prima testa i serie delle quali. Per quanto riguarda il main draw, dove non ci sono azzurri al via, il numero uno del seeding è il francese Gael Monfils che precede il connazionale Jo-Wilfried Tsonga, reduce dal successo di Rotterdam, l’australiano Nick Kyrgios, campione in carica, e l’altro francese Lucas Pouille. Per tutti e quattro ingresso in gara direttamente al secondo turno. Tanta Atp Next Gen in tabellone con il russo Karen Khachanov, sorteggiato al primo turno contro Gilles Simon, il greco Stefanos Tsitsipas (opposto all'altro russo Mikhail Youzhny) ed il canadese Denis Shapovalov (per lui esordio contro il francese Julien Benneteau.