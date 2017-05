Atp Monaco: esordio con vittoria per Fognini-Seppi nel doppio

Esordio positivo per la coppia Fabio Fognini/Andreas Seppi nel doppio del "BMW Open", torneo ATP 250 in corso sui campi in terra rossa di Monaco di Baviera, in Germania. Il duo azzurro si è imposto sui tedeschi Matthias Bachinger/Maximilian Marterer con il punteggio di 6-2, 6-3 e si è qualificato per il secondo turno.

