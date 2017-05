Fognini esce di scena agli ottavi di finale nello scontro con Pella

Non buone notizie dal tennis italiano maschile nell’ATP di Monaco (Germania). Fabio Fognini è stato infatti sconfitto dall’argentino Guido Pella (n.158 ATP) con il punteggio di 6-3 6-2 in 1 ora e 7 minuti di gioco negli ottavi di finale del torneo tedesco. Il tennista di Arma di Taggia ha lottato solo nel primo parziale per poi cedere nettamente al rivale nella seconda frazione volata via in appena 30′.

Nel primo set l’efficienza al servizio di entrambi i giocatori è piuttosto scarsa dando modo alle rispettive risposte di essere devastanti. E’ sempre il sudamericano a strappare il servizio per primo, nel secondo e sesto game, e Fabio a recuperare nel terzo e settimo. Tuttavia sul 4-3 è il 33% di punti ottenuti con la seconda a favorire ancora una volta Pella in grado di chiudere il parziale 6-3.

Il contraccolpo psicologico è evidente nel tennis del ligure, nel secondo set, che abbassa ancor di più la propria resa in battuta non trovando con difficoltà il campo negli scambi da fondo. I break del secondo e settimo gioco spianano la strada al 26enne di Bahía Blanca, vittorioso 6-2 e per il “Fogna” è notte fonda.

