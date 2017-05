ATP Monaco: Seppi eliminato all'esordio

Monaco di Baviera (Germania), 2 mag. (LaPresse) - Esordio amaro per Andreas Seppi nel 'Bmw Open', torneo Atp 250 in corso sui campi in terra rossa di Monaco di Baviera, in Germania. Il 33enne di Caldaro, numero 72 Atp, ha ceduto al primo turno per 5-7 6-2 7-5, in due ore e nove minuti di partita, all’argentino Horacio Zeballos, numero 63 del ranking mondiale.