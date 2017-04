Nadal tiene alto il torneo di Monte Carlo: è in semifinale

da MONTE CARLO – Il buio della notte non spaventa Rafael Nadal, che dopo il regalino di Goffin e una giornata caratterizzata da match lunghi e tirati, non tradisce la natura di questo infinito venerdì di quarti di finale, e si va a imbattere in un match più complicato del previsto. Nadal riesce però a dominare il fresco – diciamo pure freddo – e la rara atmosfera di un MCCC by night, superando il combattivo Schwartzman, desideroso di prendersi un po’ di luce dei riflettori. E questa volta senza metafora.

Ne viene fuori una partita vera, combattuta, dove Nadal va sotto di un break già nel primo game del match; dove subisce 4 giochi consecutivi a metà del secondo – quando tutto sembrava fatto dopo il 2-0 a favore del maiorchino – e dove alla fine tutto apparso decisamente meno scontato di quanto il 6-4, 6-4 finale in un’ore e 39 minuti abbia detto.

A differenza degli altri, però, Rafa, è stato in grado di tenere a bada la minaccia, ritrovandosi quando più contava e dandosi una spinta, seppur non delle più decise, verso la semifinale che doveva essere con Djokovic… e sarà invece con David Goffin.

Pare poco, specie per uno che qui ha vinto nove volte, ma è in realtà assai molto più di quanto si possa credere in un 2017 tennistico fatto di zero certezze e tantissime fasi alterne. E alla fine, seppur non al suo meglio (stasera) è ancora Nadal – almeno tra i presenti qui a Monte Carlo – il cavallo di razza che trascina la carretta di questo stanco tennis.