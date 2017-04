Ramos completa la sua piccola, grande impresa: è in finale a Monte Carlo

da MONTE CARLO – Aveva sorpreso tutti eliminando in una rimonta insperata il numero uno del mondo Andy Murray; si era replicato contro Marin Cilic; ha terminato il suo cammino – almeno per ora – con il ko al padrone di casa Lucas Pouille. E’ stata senza ombra di dubbio la settimana di Albert Ramos Vinolas, tennista della sempre florida scuola spagnola che ormai molto vicino al trent’anni (classe 1988), si è regalato la più grande soddisfazione della carriera: la finale di un Masters 1000.

Lui, generalmente sempre battuto quando più contava – 4 finali ATP 250, tre perse – grazie al 6-3, 5-7, 6-1 inflitto a Pouille non solo raggiunge l’ultimo atto di uno dei 9 tornei più importanti dopo gli slam, ma salta la classica doppia categoria, passando dai 250 a un 1000 senza passare per i 500 (a livello finali, ovviamente).

Merito è di un cammino solido e di un mancino certamente insidioso, giocato con buona costanza in una settimana di torneo dove i più grandi sono apparsi naturalmente ben lontani dalla forma migliore, e dove di conseguenza è venuto fuori spazio per "questo" tipo di giocatori.

Un Ramos che oggi, a differenza del poco costante Pouille, si è dimostrato udite-udite assai più solido quando i punti contavano e la pallina pesava maggiormente, con l’unico mezzo vero passo falso concesso nel finale del secondo set, quando dopo un paio di discese a rete su cui era stato chiamato da Pouille, si è fatto beffare sul tocco e perché no anche dalla spinta del pubblico.

Una situazione che non si è però protratta nel terzo set, dove anzi, immediatamente, Ramos è riuscito a sfuggire sul 3-0, vuoi anche per un Pouille costretto a chiamare il MTO per un problema alla schiena (o in questi casi viene ormai da dire ‘presunto tale’). Interruzione però che non ha causato problemi alla spesso ‘suggestionabile’ mente del tennista spagnolo, che anzi questa volta è andato via dritto sparato, strappando un successivo secondo break che gli è valso il 6-1 definitivo e la certezza, comunque vada la finale di domani, di diventare come minimo numero 19 del mondo: best ranking in carriera. Complimenti a lui dunque, capace più degli altri, in questo vuoto di potere del 2017, di sapersi costruire la propria vetrina di prestigio.