Tennis, Atp Montecarlo: Ramos-Vinolas primo semifinalista

Montecarlo, 21 apr. (LaPresse) - E’ Albert Ramos-Vinolas il primo semifinalista del Monte-Carlo Rolex Masters, torneo Atp Masters 1000 dotato di un montepremi di 4.273.775 euro in corso sulla terra rossa del Country Club di Monte-Carlo, nel Principato di Monaco. Lo spagnolo ha eliminato nei quarti Marin Cilic, numero 8 Atp e quinta testa di serie, per 6-2, 6-7(5), 6-2. Sabato Ramos-Vinolas, lo scorso anno capace di arrivare nei quarti al Roland Garros, si giocherà l’ingresso in finale con il vincente del match fra il francese Pouille e l'uruguaiano Cuevas.