Atp Montpellier: rimonta Zverev, è finale contro Gasquet

Richard Gasquet e Alexander Zverev sono i finalisti dell'"Open Sud de France", torneo ATP 250 in corso sul veloce indoor di Montpellier, in Francia. Il 30enne di Beziers, numero 22 del ranking mondiale e terzo favorito del seeding, si è aggiudicato con un doppio 6-2, in un'ora e otto minuti di gioco, il derby francese di semifinale contro Benoit Paire, numero 43 del ranking.

Il tedesco, numero 21 Atp e quarto favorito del seeding ha battuto il francese Jo-Wilfried Tsonga, numero 14 Atp, sconfitto per 6-7, 6-2, 6-4, dopo due ore e 19 minuti.