Atp Mosca: Andreas Seppi eliminato nei quarti

Andreas Seppi si ferma nei quarti di finale della VTB Kremlin Cup, torneo ATP 250 dotato di un montepremi di 745.940 dollari in corso sul veloce indoor di Mosca, in Russia. Il 33enne di Caldaro, numero 88 del ranking mondiale, vincitore nell'edizione 2012, ha ceduto al bosniaco Damir Dzumhur, numero 38 Atp e sesto favorito del seeding: 4-6, 6-2, 6-4 il punteggio, in poco meno di un’ora e 50 minuti, in favore del 25enne di Sarajevo.