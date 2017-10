Atp Mosca: titolo a Dzumhur, Bernakis ko in finale

Damir Dzumhur ha vinto il torneo Atp 250 di Mosca (montepremi 745.940 dollari), su campi in cemento indoor. Il tennista bosniaco, numero 38 del mondo e 6 del tabellone, ha battuto in finale il lituano Ricardas Berankis, numero 169 del ranking Atp, con il punteggio di 6-2, 1-6, 6-4 in un'ora e 39 minuti. Per Dzumhur si tratta del secondo titolo in carriera, dopo quello conquistato poche settimane fa sempre in Russia a San Pietroburgo.