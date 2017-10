ATP Pechino: Zverev al secondo turno, c'è Fognini

Pechino (Cina), 3 ott. (LaPresse) - Sarà il leader Next Gen Alexander Zverev l'avversario di secondo turno di Fabio Fognini al 'China Open', torneo Atp 500 in corso sui campi in cemento di Pechino, in Cina. Il 20enne di Amburgo, numero 4 Atp e seconda testa di serie del torneo, ha superato in due set il britannico Kyle Edmund, numero 47 del ranking mondiale.