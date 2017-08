Fognini domina Bellucci e vola in semifinale contro Kohlschreiber

Fabio Fognini continua a mettere in mostra un tennis di alto livello in questo scorcio di stagione. L’azzurro, dopo aver vinto il torneo di Gstaad (Svizzera), quinto della sua carriera, ha superato nei quarti di finale dell’ATP di Kitzbuhel (Austria) il brasiliano Thomaz Bellucci con il punteggio di 6-3 6-1 in 1 ora e 6 minuti di partita. Un dominio assoluto dell’italiano suggellato dallo score e da alcuni colpi di pregevole fattura di Fabio. In semifinale, dunque, il ligure sfiderà il temibile tedesco Philipp Kohlschreiber (n.47 del ranking) contro cui il giocatore di Arma di Taggia non ha una tradizione favorevole (5-2 in favore del teutonico).

Nel primo set, la partenza di Fognini è un po’ a rilento: break in apertura concesso all’avversario e turno di servizio non mantenuto neanche nel quinto game. Per fortuna del n.25 del mondo, la risposta ha un’efficienza piuttosto alta, mettendo in difficoltà Bellucci nello scambio. Ne conseguono i due immediati controbreak del secondo e sesto gioco ed il cambio di passo definitivo nell’ottavo quando l’italiano, grazie ad un repertorio di colpi più vario sul rosso austriaco, strappa la battuta per la terza volta al verdeoro portandosi a casa il primo parziale sul 6-3.

Nella seconda frazione si assiste ad un soliloquio italiano. Le percentuali al servizio del n.80 del mondo crollano drasticamente, al contrario di quelle di Fabio che sono dell’ordine dell’80%. Andamento duale che si ripercuote anche in risposta con il n.1 del Bel Paese avanti 3-0 in brevissimo tempo con doppio break. E’ indolore il parziale controbreak subito dal ligure nel quarto gioco ed infatti nel quinto e settimo game alza ancora una volta il livello del suo tennis concedendo le briciole al rivale e chiudendo la pratica con un netto 6-1.