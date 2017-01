Atp Doha: esordio con vittoria per Andy Murray

Andy Murray comincia il nuovo anno con un successo. Lo scozzese, numero uno del ranking, ha esordito al 'Qatar ExxonMobil Open', torneo Atp 250 in corso sui campi in cemento del Khalifa International Tennis & Squash Complex di Doha, superando il francese Jeremy Chardy: 6-0, 7-6 lo score in favore del 29enne di Dunblane.