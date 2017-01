Djokovic sopravvive a 5 match point: regolato Verdasco, è in finale a Doha

Primo pericolo scampato della stagione per Novak Djokovic. Il serbo ha superato Fernando Verdasco al termine di un match molto tirato. Condizioni di fresco e vento poco gradite al serbo, che per due set è stato tenuto a bada da un Verdasco davvero molto, molto quadrato e propositivo. Poi però, sul più bello, come spesso accaduto in carriera, allo spagnolo si è spenta la luce.

L’ovvio riferimento è a quel momento – che avrete già intuito dal titolo – nel tie-break del secondo set. Dopo aver vinto con merito il primo per 6-4, Verdasco si è trovato a dominare il tie-break e salire fino al punteggio di 6-2. Poi però, al momento dell’ultimo passo, l’improvviso stop. Verdasco si è infatti limitato ad attendere l’errore di Nole che invece, sotto pressione, non è più arrivato. Uno, due, tre e quattro chance consecutive andate. Poi anche una quinta, prima del set point – puntualmente sfruttato – da Djokovic e che ha portato la partita su binari a quel punto già scritti nel terzo set.

Djokovic ha trovato in break nel quinto gioco e da lì è andato spedito verso la finale, anche se dal punto di vista della condizione globale non potrà certo ritenersi soddisfatto del 4-6, 7-6(7), 6-3. Vedrasco – e il sempre insidioso vento – hanno messo in luce discrete lacune del serbo: dalla profondità del suo gioco all’incisività del dritto. Alla fine però a pagare è stata sempre l’attitudine a combattere e da quel punto di vista, al buon Nole, si può recriminare assolutamente nulla ma anzi prodigarsi in complimenti. Per Verdasco invece è sfumata una chance mica da poco: l’unica volta che aveva vinto un match con Djokovic fuori dalla superficie a lui più congeniale – terra – era US Open del 2005: Djokovic era un 18enne di belle speranze e aveva comunque trovato il modo, al primo incrocio di sempre, di portarlo al quinto set. Della serie ‘Provaci ancora, ‘Nando’.

