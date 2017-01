Djokovic vince e migliora a Doha battendo Zeballos... Che si consola con un Selfie

Fluido ed esatto, con tanto servizio (88% dei punti con la prima, 79% sulla seconda) e pochissimi errori non forzati, Novak Djokovic migliora il suo timing e batte l'argentino Horacio Zeballos a Doha: se l'esordio stagionale di Nole contro Jan-Lennard Struff non era stato dei più esaltanti, oggi invece il serbo è stato chirurgico con 2 break e 6-3, 6-4 in poco più di un'ora di gioco. Djokovic, che difende il titolo ATP 250 del Qatar ExxonMobil Open, giocherà domani i quarti di finale contro Radek Stepanek che ha sconfitto il belga Arthur De Greef 6-3, 6-2.

Video - Djokovic-Zeballos, gli highlights degli ottavi di Dubai 02:24

Negli altri match, exploit di Fernando Verdasco contro Goffin (6-1, 7-6) e vittorie per Nico Almagro e Tomas Berdych rispettivamente contro Kohlschreiber (7-6, 7-6) e Jiri Vesely 7-6, 1-6, 6-1.